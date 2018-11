Abusa di ragazzina a una festa, arrestato

(ANSA) - COMO, 3 NOV - Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Como per violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 16 anni. Il fatto contestato risale al mese di giugno, e la denuncia al mese di agosto, quando la ragazza decise di raccontare la vicenda al padre. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata in un appartamento in provincia di Como, dove era andata per una festa, e dove il marocchino, regolare, figlio di una famiglia stabilitasi da tempo in paese, viveva con due amici. La sedicenne non si era sentita bene, aveva chiesto di coricarsi e al suon risveglio ha raccontato di avere trovato nel letto il giovane che le ha usato violenza. Il ragazzo, nel frattempo ha lasciato la famiglia e negli ultimi mesi viveva senza fissa dimora. Dopo la denuncia della ragazza, la polizia ha raccolto indizi che hanno portato all'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.