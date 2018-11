Tav: presidente Amma in piazza, basta impedire sviluppo

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - "Sono molto preoccupato ed è straordinario che ci sia questa reazione della città, tutti qui perché 'Torino dice basta'. Qualcuno dovrà pur sentire e rispondere". Così Giorgio Marsiaj, presidente dell'Amma, l'associazione che rappresenta 600 aziende del settore meccanico e meccatronico che occupano oltre 50mila addetti. C'è anche lui in piazza Castello, alla prima delle manifestazioni annunciate per dire sì alla Tav e allo sviluppo. "Un argomento sentito. E' la città che si muove. Non si può dire no allo sviluppo". Dopo il no del Consiglio comunale alla Torino-Lione, messo nero su bianco in un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede al governo di fermare ogni attività al cantiere di Chiomonte, "si sono mosse tutte le associazioni di categoria, insieme per la prima volta - sottolinea Marsiaj -. Questo vuol dire che è un argomento sentito".(ANSA).