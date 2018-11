Multato per parcheggio insultò disabile, verso archiviazione

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - Aveva parcheggiato l'auto nel posto per disabili nel sotterraneo del centro commerciale di Carugate, nel Milanese. Dopo essere stato multato, aveva affisso un cartello di insulti sgrammaticati prendendosela con "l'handiccappato" che aveva chiamato i vigili e dicendosi "contento" per la disgrazia che gli era capitata. Ora la Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione per l'uomo, un ingegnere quarantenne in quanto il reato di diffamazione aggravata, per il quale era stato denunciato dalla Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), è costituito "dall'offesa alla reputazione di una persona determinata" mentre, secondo varie sentenze della Cassazione, non sussiste nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive "nei confronti di una o più persone appartenenti a una categoria, anche limitata", se le persone a cui le frasi sono indirizzate "non sono individuabili".