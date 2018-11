Lega apre sede, scatta presidio antifascista a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 3 NOV - Circa 200 manifestanti si sono radunati in piazza Cavour a Livorno in un presidio organizzato dalla galassia antagonista per contestare l'inaugurazione della sede della Lega in città. All'iniziativa è attesa Susanna Ceccardi, commissario in Toscana del Carroccio e consigliere per il programma di governo del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il gruppo ha intonato cori con la frase "Fuori la Lega da Livorno", mentre sulle transenne a protezione dell'iniziativa della Lega è stato appeso uno striscione a firma del Laboratorio antifascista Livornese che reca la scritta "Lega fuorilegge", la stessa tracciata con vernice nera nottetempo sulla facciata del palazzo che ospita la nuova sede della Lega in città. Le iniziative vengono vigilate a distanza dalle forze dell'ordine.