Maltempo: passata senza danni piena del Po nel Pavese

(ANSA) PAVIA, 3 NOV - E' passata senza problemi la piena del Po in provincia di Pavia. Il livello del principale fiume italiano è in calo al punto di rilevazione del Ponte della Becca, dove ieri era arrivato a quasi quattro metri sopra lo zero idrometrico. L'acqua è uscita solo in alcune aree golenali, senza creare altri danni. Nessun problema particolare nemmeno a Pavia: ieri sera il livello del Ticino era salito senza mai arrivare a minacciare la fuoriuscita nella zona del Borgo Basso, mentre oggi pomeriggio le acque hanno iniziato a scendere. La situazione viene comunque tenuta sotto controllo in attesa delle precipitazioni annunciate per i prossimi giorni.