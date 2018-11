Corteo CasaPound a Trieste, su striscione "Italia risorgi"

(ANSA) - TRIESTE, 3 NOV - È partito da largo Riborgo, mentre dalle casse acustiche montate su automezzi venivano diffuse le note della Primavera di Vivaldi, il corteo organizzato da CasaPound in memoria della vittoria dell'Italia 100 anni fa della Grande Guerra. In testa al corteo, tra fumogeni tricolori, ci sono diversi labari, tra cui quello della Federazione nazionale Arditi d'Italia con le medaglie d'oro e della Associazione nazionale Arma milizia, Seguono tricolori, bandiere di CasaPound, bandiere istriana, fiumana e dalmata. E ancora lo striscione con sfondo rosso e scritta bianca 'Difendere l'Italia fino alla vittoria', e più in là un altro striscione, anche questo rosso ma con scritta bianca e nera 'Italia: risorgi, combatti, vinci!'. (ANSA).