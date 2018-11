(ANSA) - WASHINGTON, 3 NOV - Non è piaciuto né a Hbo né a diversi attori della serie (comprese Maisie Williams e Sophie Turner) il tweet con cui ieri Donald Trump ha annunciato il ripristino delle sanzioni contro l'Iran, scomodando Game of Thrones (Trono di spade) con lo slogan "Sanctions are coming", citazione del "Winter is coming" con cui nella serie si parla dell'arrivo del temuto inverno. "Non eravamo a conoscenza di questo messaggio e preferiremmo che il nostro marchio commerciale non sia usato per scopi politici", ha riferito un portavoce. Il commento è arrivato dopo che Hbo aveva twittato, citando una delle lingue parlate dai personaggi della serie, "Come si dice, in Dothraki, uso improprio di un marchio registrato?".