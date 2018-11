Maltempo: bufera nell'Oristanese, danni alle campagne

(ANSA) - ORISTANO, 4 NOV - E' di nuovo emergenza maltempo nell'Oristanese, dove una bufera di vento e pioggia durante la notte ha provocato danni e allagamenti nei centri abitati e nelle campagne. Particolarmente colpiti Arborea, Terralba e Marrubiu, con strade allagate, alberi sradicati e linee elettriche danneggiate. La borgata di Luciano (Arborea) è rimasta senza energia elettrica. Danni anche nelle campagne di Oristano, dove è stata chiusa al traffico la strada che collega la borgata di Tieri a Villa urbana. Danni e problemi sono stati segnalati anche tra Fordongianus e Samugheo. A Cagliari e provincia ha piovuto tutta la notte: centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di appartamenti e cantine ma non si registrano situazioni di pericolo o gravi danni per persone o cose. A Cagliari per precauzione il Comune ha chiuso cimiteri e parchi. Situazione critica in particolare a Pirri con piazza Italia e le strade limitrofe allagate. Chiuso al traffico anche viale Poetto, completamente allagato in direzione Poetto. (ANSA).