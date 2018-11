Egitto: Papa, dolore per attentato a cristiani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 NOV - "Esprimo il mio dolore per l'attentato terroristico che due giorni fa ha colpito la Chiesa Copta-ortodossa in Egitto. Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani, e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l'intera comunità". Lo ha detto il Papa all'Angelus.