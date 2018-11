Maltempo: Veneto, Salvini, è conto ambientalismo da salotto

(ANSA) - BELLUNO, 4 NOV - "Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto che non ti fanno toccare l'albero nell'alveo ecco che l'alberello ti presenta il conto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Belluno con il presidente del Veneto Luca Zaia dove ha sorvolato le zone colpite dall'eccezionale maltempo dei giorni scorsi. "Il bosco vive e deve essere curato e il greto del torrente dragato - ha aggiunto -. L'inerzia, l'assenza e l'ignoranza a volte sono alla base di questi fatti. La tutela della montagna dovrebbe essere affidata alle comunità locali. Salvini ha annunciato che "in settimana ci sarà un Consiglio dei ministri per questi eventi".