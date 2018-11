Albano domani parte per la Cina, staff rassicura su salute

(ANSA) - BRINDISI, 4 NOV - Dallo staff e dai famigliari di Albano Carrisi giungono notizie rassicuranti sul suo stato di salute tanto che è confermata, per il momento, la partenza per la Cina prevista per domani per un tour di concerti. Il chiarimento giunge dopo la notizia sul presunto malore che avrebbe colpito il cantante pugliese, di cui ha parlato in diretta tv Barbara D'Urso nel riferire che il cantante non avrebbe più partecipato alla trasmissione, così come annunciato. (ANSA).