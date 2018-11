Maltempo: torrenti in piena nel Reggino, auto trascinate

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 NOV - Piogge intense in tutta la Calabria, ed in modo particolare in provincia di Reggio, sia nella zona tirrenica che in quella jonica, ed in quelle di Vibo Valentia e di Catanzaro. A Bagaladi, nel reggino, é esondato il torrente "Prisco" trascinando per alcune centinaia di metri alcune auto parcheggiate senza persone a bordo. I vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile hanno soccorso e messo in sicurezza tre nuclei familiari che erano rimasti bloccati in case isolate. A Gioia Tauro viene tenuto sotto controllo il torrente "Budello", che si é ingrossato. A Drapia, nel vibonese, é stato interrotto il transito su un ponte, lungo una strada provinciale, per l'ingrossamento del torrente sottostante. Intanto su tutta la regione continua a piovere, ma non vengono segnalate, al momento, particolari criticità. L'evolversi della situazione viene monitorato costantemente dalla Protezione civile regionale, pronto ad intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.