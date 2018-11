Corea Nord: Pompeo, incontrerò il braccio destro di Kim a Ny

(ANSA) - WASHINGTON, 5 NOV - Mike Pompeo ha annunciato in una intervista a Fox che incontrerà la prossima settimana a New York Kim Yong Chol, il braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong Un. Il segretario di stato Usa ha assicurato di non essere preoccupato dalla minaccia di Pyongyang di far ripartire l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese verso la "denuclearizzazione". "Avremo una buona occasione per proseguire le discussioni sulla denuclearizzazione", ha dichiarato Pompeo.