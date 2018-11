La tangenziale est di Verona è stata chiusa stamane in direzione San Martino per allagamenti causati dalle precipitazioni che da ore hanno ripreso ad interessare il Veneto. Sott'acqua è finito, in particolare, il sottopasso del Ponte Florio.

A Venezia la massima di marea si è fermata ad una punta massima di 107 centimetri alle 8.50 di stamane. Lo rende noto il Centro maree del Comune che aveva previsto un picco di acqua alta di 110-115 centimetri. Il vento di scirocco fermo nel basso Adriatico ha contribuito ad abbassare il livello di marea preventivato.