Prende ostaggi in posta, il fratello: "Protesta contro la condanna". I parenti: "Non è una cattiva persona"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 NOV - Un imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'Ndrangheta 'Aemilia', da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena (Reggio Emilia) con un coltello. Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell'ordine che hanno chiuso le strade e hanno avviato trattative.

IL FRATELLO: "PROTESTA PER LA CONDANNA". Un’azione dimostrativa contro una condanna ingiusta. Sarebbe questo il motivo che ha spinto Francesco Amato a entrare armato di coltello in ufficio postale alle porte di Reggio Emilia e a prendere in ostaggio cinque donne, quattro dipendenti e la direttrice. Lo ha spiegato un fratello di Amato, giunto sul posto, durante le trattative con le forze dell’ordine. Si tratta di un familiare che non è stato imputato nel processo Aemilia.

Nel frattempo una delle donne, una cassiera di 54 anni, è stata fatta uscire, perché stava male. Amato era cliente dell’ufficio postale, andava a pagare le bollette, lo conoscevano anche a causa di una menomazione fisica che ha a una mano.

I PARENTI: "NON E' UNA PERSONA CATTIVA". «Mio zio non è una persona cattiva. Mi dispiace per le povere persone lì dentro. Lo sta facendo perchè pensa di aver avuto una condanna ingiusta. Non è colpevole, lo ha fatto perchè è innocente». Così la nipote di Francesco Amato, ha parlato, fuori dall’ufficio postale di Pieve Modolena del gesto del parente.

«Lui non fa male a nessuno, vuole solo giustizia. Lui è invalido dalla mano destra: 19 anni di galera è chiaro che il sangue bolle. Non sapevamo nulla di quello che avrebbe fatto, ma non è cattivo», ha detto invece il cognato dell’imputato condannato per Aemilia.