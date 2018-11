Il Movimento 5 Stelle: "Reddito di cittadinanza entro marzo per 6,7 milioni di persone"

«Il solito sistema non vuole accettare in nessun modo che il Governo del Cambiamento abbia finalmente messo nero su bianco la Manovra del Popolo» e «tenta in ogni modo di screditare il nostro lavoro». «Lo ripetiamo ancora: sul Reddito, sul taglio alle pensioni d’oro, su quota 100 e tutte le altre misure il Movimento non arretra di un millimetro. Il Reddito partirà nei primi tre mesi del 2019» e «coinvolge 2,2 milioni» di famiglie corrispondenti «a 6,7 milioni di persone». E' quanto ribadiscono con forza i Cinque Stelle sul blog.

La platea dei beneficiari per il reddito di cittadinanza - scrivono ancora - «non è individuata in base alle dichiarazioni dei redditi», «bensì in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). L'Isee è un indice che serve a misurare la situazione economica delle famiglie e considera non soltanto il reddito, ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare e la composizione dei nuclei familiari», concludono.