Maltempo: Toninelli a Venezia, protesta No grandi navi

(ANSA) - VENEZIA, 5 NOV - Un gruppo di attivisti "No grandi navi" ha inscenato una protesta davanti al municipio di Venezia, in occasione della visita del ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, nella città lagunare. I manifestanti, circa una trentina, hanno scandito slogan chiedendo un incontro con il ministro. Sono tenuti a distanza dalla sede municipale da un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa.