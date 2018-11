Tav: imprese e sindacati in piazza sabato, no a decrescita

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - Imprese e sindacati saranno in piazza sabato a Torino per dire sì alla Tav. Ogni associazione deciderà "con le proprie autonomie e modalità, d'invitare tutti gli associati alla manifestazione della società civile a favore della Tav". "Una partecipazione senza etichette, senza bandiere, senza simboli", spiegano le associazioni imprenditoriali e sindacali dopo la riunione a Torino Incontra. Nelle prossime settimane le organizzazioni d'impresa promuoveranno la convocazione a Torino i Consigli generali nazionali su infrastrutture e Torino-Lione. Prevista anche l'organizzazione di eventi che facciano sentire "il peso del sistema economico che chiede strumenti per lo sviluppo e non per la decrescita". "Non siamo contro qualcuno, ma contro una politica che non tiene conto della realtà che tutti noi viviamo ogni giorno, una politica che non dà futuro alle imprese, al lavoro e ai nostri figli. Vogliamo lavorare tutti insieme per lo sviluppo e la crescita di Torino, del suo territorio e dell'Italia", spiegano. (ANSA).