Toyota: riviste al rialzo le stime su utile per anno fiscale

(ANSA) - TOKYO, 6 NOV - La svalutazione dello yen continua a beneficiare sui conti della Toyota, che rivede al rialzo le stime sull'utile netto per l'anno fiscale in corso. La prima casa automobilistica giapponese prevede adesso un risultato di 2.300 miliardi di yen, l'equivalente di 17,8 miliardi di euro, dai precedenti 2.100 miliardi; sebbene il risultato sia inferiore dell'8% se messo a confronto con lo stesso periodo di riferimento dell'anno prima. Fra aprile e settembre, rende noto Toyota, l'utile netto è cresciuto del 16% a 1.240 miliardi di yen, mentre il fatturato ha registrato un incremento del 3,4%. L'accelerazione delle vendite si è concentrata prevalentemente in Europa, nel Sud-est Asiatico e nell'America Latina, con un rallentamento invece negli Stati Uniti e sul mercato domestico. A questo riguardo rimangono invariate le previsioni sulle immatricolazioni per l'intero anno, pari a 8,9 milioni di auto a livello globale. Toyota si attende un cambio dollaro-yen a 110 rispetto a un livello iniziale di 106.