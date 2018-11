Crollo di tre edifici a Marsiglia. I media: "Anche una giovane italiana tra i dispersi"

Il corpo di un uomo è stato trovato sotto alle macerie dei palazzi crollati ieri nel centro di Marsiglia: è quanto annunciato dal procuratore della Repubblica, Xavier Tarabeux. Altre 5-8 vittime, ha detto, potrebbero trovarsi sepolte.

Non è ancora chiaro se il corpo senza vita ritrovato dai soccorritori che continuano a lavorare senza sosta corrisponda ad una delle 8 persone disperse citate ieri dal ministro dell’Interno, Christophe Castaner.

E ci sarebbe anche una ragazza italiana tra i dispersi che abitavano nell’edificio crollato ieri a Marsiglia: è quanto si legge sui media francesi. Si tratta di una giovane di 30 anni di Taranto, Simona Carpignano, che da circa sei mesi si era trasferita a Marsiglia per trovare un lavoro e che viveva in uno dei palazzi crollati a rue d’Aubagne. La giovane aveva raggiunto a Marsiglia un suo caro amico che in quella città aveva trovato una occupazione.

Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un bar vicino è in lacrime. Conosceva bene la ragazza. «Era una ragazza geniale, studiava da noi», ha detto ad un cronista presente sul posto.

In seguito al crollo dei due edifici ieri mattina e di un terzo nel pomeriggio, mancano all’appello 5 persone che risiedevano al numero 65 della rue d’Aubagne e altre 3 persone che forse erano invitate all’interno. Gli altri due edifici erano murati e - almeno in teoria - inabitati. Nell’operazione sono impegnati circa 100 vigili del fuoco che continuano a scavare sotto alle macerie nonostante la pioggia battente.

Numerosi testimoni parlano di un boato, seguito da un’immensa nuvola di fumo.