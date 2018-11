Bimba minaccia di boicottare i cereali con solo maschi sulle confezioni. E vince

Il colosso statunitense dei cereali da colazione Kellogg's ha dovuto cedere alle proteste formali di una ragazzina di 8 anni, Daliah Lee di Canberra, in Australia, che aveva scritto per lamentare che le immagini sui pacchetti di Nutri-Grain ritraggono soltanto ragazzi, mentre le ragazze possono anche «fare cose formidabili». I concorrenti Weet-Bix invece ritraggono sui pacchetti sia ragazzi che ragazze, ha sottolineato.

Daliah ha minacciato di lanciare un boicottaggio tra le sue amiche e compagne di scuola. E ha infine costretto la Kellogg's a cedere e a promettere che saranno raffigurate anche ragazze sui pacchetti, a partire dal prossimo anno.

La compagnia all’inizio aveva temporeggiato, rispondendo con una lettera in cui si diceva dispiaciuta che a Daliah «non piaceva questo prodotto», aggiungendo che le sue osservazioni sarebbero «inoltrate alla squadra di sviluppo dei prodotti». Ma dopo essere stata contattata dal giornale Sun-Herald, la Kellogg's ha ceduto: in una seconda lettera ha spiegato che le donne sono state ritratte in passato sui pacchetti, ma vi è stata poi «una discrepanza che sarà corretta», grazie a Daliah.

«Sapendo della tua passione e come compagnia che valorizza la diversità e l’inclusione, abbiamo deciso di aggiornare i pacchetti con immagini sul retro sia femminili sia maschili. Questo sarà realizzato progressivamente nel 2019, così potremo continuare a ispirare tutti gli australiani, non importa il genere». Daliah tuttavia non cede, e ha detto che solleverà il bando al Nutri-Grain, che è stato «il suo cereale preferito», solo quando vedrà i pacchetti aggiornati.