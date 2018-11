Riso: Martina, premiato nostro lavoro a difesa made in Italy

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "L'Europa si può cambiare. Felice che la Commissione Ue abbia dato ragione al nostro lavoro iniziato nel luglio 2017 per ottenere la salvaguardia del riso italiano da importazioni a dazio zero dall'Asia". Lo scrive Maurizio Martina in un post su Facebook. "E sono orgoglioso anche che oggi l'Italia sia l'unico Paese Ue - aggiunge Martina - ad avere obbligo di indicare con chiarezza l'origine del riso sulle confezioni. I cittadini possono scegliere così di sostenere davvero il Made in Italy. Lo ricordo a un governo che per l'agricoltura non ha previsto una sola misura concreta in legge di bilancio. Zero assoluto. Fatti contro propaganda".