Violenta giovane in strada e polizia Perugia lo ferma

(ANSA) - PERUGIA, 6 NOV - E' accusato di avere violentato e rapinato una prostituta con la quale si era appartato nei dintorni di Perugia un cuoco italiano di 44 anni fermato dalla squadra mobile della questura del capoluogo umbro. Deve rispondere di rapina anche ai danni di una seconda donna, colpita con uno schiaffo. Per gli investigatori della Questura - guidata dal questore Giuseppe Bisogno - la "prova regina" è stata un particolare tatuaggio sul collo dell'uomo rivelato da una foto sul suo profilo Facebook. Esaminando le auto nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti avevano infatti individuato i possibili sospettati risalendo poi al cuoco. Questo - ha riferito la polizia - ha ammesso "almeno in parte" i fatti dei quali è accusato. L'indagine è partita dopo che la giovane si era recata al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia riferendo di avere appena subito una violenza sessuale. La volante ha così accertato che mentre si stava prostituendo in strada era stata avvicinata da uno sconosciuto, che fingendosi uno dei normali clienti dopo essersi appartato con lei l'aveva violentata e picchiava, sottraendole il denaro che aveva con sé. Poco dopo è giunta al 113 una richiesta di aiuto di una seconda prostituta che dopo essere stata avvicinata da un cliente, era stata a sua volta rapinata. Per l'indagine sono stati mobilitati tutto il personale, anche a riposo, della squadra mobile. Gli investigatori hanno infatti subito ritenuto che la stessa persona potesse essere responsabile di entrambi gli episodi. Sono risaliti al cuoco insospettendosi nel vedere la sua auto appena lavata e pulita con cura. Il quarantaquattrenne è ora rinchiuso nel carcere di Perugia con le accuse di rapina aggravata e violenza sessuale. (ANSA).