Germania:processo a 94enne ex Ss, guardia in campo sterminio

(ANSA) - MUENSTER, 6 NOV - In Germania un 94enne appartenuto alle Ss, Johann Rehbogen, è sotto processo per complicità in omicidio, in relazione al suo servizio di guardia del campo di concentramento nazista di Stutthof, a est di Danzica. Su Rehbogen non c'è alcuna prova di un crimine specifico, ma nel campo furono uccise oltre 60mila persone, nelle camere a Gas. E secondo l'accusa, lui è stato complice di centinaia di questi omicidi. L'avvocato di Rehbogen ha reso noto che il suo assistito farà una dichiarazione nel corso del processo, iniziato a Muenster, e che dovrebbe durare fino a gennaio. La difesa sottolinea che l'uomo non fosse consapevole degli omicidi, e comunque non vi partecipò. Rehbogen vive nella città di Borken, vicino al confine olandese. In considerazione della sua età, la durata del processo è stata limitata a due ore al giorno e a non più di due giorni consecutivi a settimana.