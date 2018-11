Dl sicurezza: Malan (Fi), dopo 18 ore si decida su fiducia

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Nessuno di noi dell'opposizione ha mai fatto ostruzionismo: da 18 ore si discute se mettere o meno la fiducia. Ora decidetevi, il Paese non può aspettare ancora chi sta trattando, non solo sulla sicurezza, ma magari su altri provvedimenti, su manine di Palazzo Chigi. Ora andiamo avanti per la dignità di questa istituzione". Lo ha detto Lucio Malan (Fi), protestando contro la scelta del governo di chiedere una sospensione all'Aula del Senato chiamata all'esame del decreto sicurezza.