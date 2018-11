Taverna a Salvini, prescrizione per certezza pena

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Vanno bene pene più severe contro i delinquenti contenute nel decreto Sicurezza. Ma al ministro Salvini dico che le pene devono anche essere certe, altrimenti si prendono in giro gli italiani. Per questo motivo per il Movimento 5 Stelle è fondamentale l'emendamento nel decreto Spazzacorrotti che sospende la prescrizione dopo la sentenza in primo grado". Così la senatrice M5S Paola Taverna.