Giorgetti, su prescrizione serve incontrarsi e discutere

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 6 NOV - "Ma no, ma no: come spesso accade bisogna incontrarsi e discutere". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti (Lega), risponde a una domanda sulle tensioni per la riforma della prescrizione contenuta nel ddl anticorruzione e sulle ipotesi di rischi per la tenuta del governo. "Quando torna Salvini dal Ghana e Di Maio dalla Cina può darsi che si incontreranno e che troveranno una soluzione", aggiunge Giorgetti a margine dell'inaugurazione di Eicma, il salone della moto, a Milano.