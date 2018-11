Caso Kroll: Tronchetti Provera assolto in appello

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Marco Tronchetti Provera è stato assolto a Milano nel terzo processo d'appello nel quale risponde di ricettazione per il caso 'Kroll'. Per la vicenda, che risale al 2004, l'attuale amministratore delegato di Pirelli, che ha rinunciato alla prescrizione, si è visto annullare due volte dalla Cassazione le assoluzioni decise in secondo grado. "Ho fatto una tripletta". E' quanto ha detto Marco Tronchetti Provera subito dopo la lettura del dispositivo con cui per la terza volta è stato assolto in appello a Milano per il caso Kroll, vicenda per cui rispondeva di ricettazione. L'attuale amministratore delegato di Pirelli ha spiegato di aver "avuto sempre fiducia che la verità sarebbe emersa. E' emersa più volte, ma ha voluto essere cocciuta", sottolineando che la vicenda "ha visto 17/18 capi d'imputazione archiviati e tre assoluzioni. Questa è una risposta della giustizia a chi ha cercato di alterare la verità".