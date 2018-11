Migranti: Salvini, sbarchi -80%. Altri parlano, io faccio

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Sono 22.167 i migranti sbarcati quest'anno in Italia, l'80,6% in meno rispetto ai 114.356 dell'anno scorso. Dall'1 giugno al 4 novembre sono poi arrivate 8.648 persone via mare, contro le 54.128 dello steso periodo del 2017. Questi, dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, "sono gli ultimi dati sugli sbarchi, ormai siamo a -92.000. Mentre gli altri parlano, noi facciamo!". I dati indicano anche che le presenze nei centri di accoglienza sono passate da 183.732 ospiti a gennaio, a 167.723 a giugno, fino a 148.875 al 15 ottobre. Mentre le domande di asilo sono calate da circa 100.000 a quasi 40.000.