Trolley a pagamento, Ryanair e Wizz non ascoltano l'Antitrust. "Ecco come li inganno" Video

Sei giorni dopo l'intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha respinto le nuove regole sui bagagli a mano di Ryanair e Wizz Air — che diventano a pagamento, al netto di uno zaino da depositare nello spazio sotto ai sedili (Leggi) (Guarda) —, le due compagnie continuano a vendere i biglietti chiedendo poi un extra per imbarcarsi con un secondo effetto personale. Ryanair e Wizz rischiano non solo una maximulta, ma anche l’interruzione dei voli di un mese. Proprio il giorno prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, il 31 ottobre, l’Antitrust italiana aveva bocciato e suggerito di sospendere le tariffe aggiuntive delle due compagnie sul bagaglio a mano a bordo perché «forniscono una rappresentazione falsa del reale prezzo del biglietto» e «viziano il confronto con le tariffe degli altri vettori, inducendo in errore il consumatore». Ryanair e Wizz sono partite immediatamente al contrattacco annunciando ricorso al Tar del Lazio. Secondo Ryanair «l’Antitrust non può decidere su questioni che riguardano la sicurezza aerea o la puntualità dei voli», proseguendo così sulla strada intrapresa: l’extra per il bagaglio a mano viene chiesto al momento della prenotazione, ma viene anche confermato quando si tratta di avere conferma da un assistente: «Se desidera il bagaglio a mano da 10 chilogrammi lo dovrà acquistare». L'Antitrust, però, spiega che per competenza giurisdizionale lo stop alla tassa extra sul bagaglio a mano si dovrebbe applicare nei voli nazionali (Partenza e arrivo in Italia) e a quelli Italia-estero (Partenza in Italia, arrivo all'estero). Sui rimborsi, l'Antitrust risponde: «Occorre invece rivolgersi alle associazioni dei consumatori».