Bolsonaro: l'Italia porti via Battisti

(ANSA) - PESCARA, 6 NOV - "Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia". E' quanto ha detto il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro - riferiscono cronisti della rivista 'Comunità Italiana' presenti all'incontro - all'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, nella cerimonia per i 25 anni della rivista italo-brasiliana. Battisti "è stato protetto dai governi di sinistra, ma questo non si ripeterà. Sappiamo quanto questo caso sia stato duro per l'Italia", ha aggiunto Bolsonaro.