Manovra: Marini, con infrazione fondi a rischio

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 6 NOV - "Non possiamo neanche lontanamente imbarcarci in qualche infrazione europea perché questo metterebbe a rischio i fondi": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini intervenendo all'assemblea degli industriali che si è svolta a Santa Maria degli Angeli. Alla presenza del presidente nazionale Vincenzo Boccia. "Abbiamo bisogno di più Europa" ha detto Marini. "Un'Europa - ha aggiunto - che deve essere riformata, cambiata, modernizzata, avvicinata alla dimensione quotidiana delle persone, delle imprese, delle istituzioni locali". La presidente umbra ha quindi ricordato di essere ormai giunta ad un anno e mezzo del termine del suo mandato istituzionale alla guida della Regione. "Sapete - ha aggiunto - con quanta attenzione ho seguito i fondi strutturali, la politica di coesione, quella agricola e le prospettive di bilancio dell'Unione Europea. Posso dire che è falso dire che tenendoci i fondi che versiamo al bilancio Ue possiamo fare le stesse cose". "Ecco perché - ha sottolineato Marini - continuerò a seguire con grande attenzione la fase di negoziato per la nuova programmazione 2021-2027, anche in funzione dell'importanza che avrà per le imprese. Siamo amministratori del territorio e sappiamo bene che senza imprese - ha concluso Marini - non abbiamo futuro". (ANSA).