Midterm: selfie durante il voto, illegale in 18 stati Usa

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - Un selfie durante il voto può costare multe o persino la galera in alcuni stati americani. Immortalarsi mentre si sta votando oppure dopo aver completato l'operazione e' illegale in 18 stati più il District of Columbia, dove si trova la capitale Washington. Tra questi New York, la Florida, il New Jersey, la Georgia, il Texas o il Nevada. E' legale invece in California dove la legge che lo proibiva e' stata cambiata dopo le primarie del 2016 ed entrata in vigore il primo gennaio del 2017. "Un elettore - si legge nel provvedimento - puo' scattare una foto del voto e condividerla su social media". Il selfie e' diventato legale anche in Colorado dopo una legge firmata nel 2017 dal governatore democratico John Hickenlooper.