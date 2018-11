Tav: petizione Giachino per l'opera supera 57mila adesioni

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Si svolgerà in piazza Castello, di fronte a Palazzo Reale, la manifestazione sì Tav di sabato. Lo rende noto Mino Giachino, promotore della petizione a favore dell'opera che questa mattina ha superato le 57mila adesioni, che ha ricevuto la comunicazione dalla Prefettura. "Le adesioni continuano ad arrivare perché la gente non vuole perdere il collegamento con il mercato europeo e in futuro con la la Via della Seta ferroviaria. La manifestazione sì Tav è dunque assolutamente confermata per sabato mattina", sostiene Giachino, secondo cui fermare la Torino-Lione "sarebbe un atto grave contro l'interesse dell'Italia, che dal 1999 ad oggi ha perso 20 punti di PIL rispetto alla media europea, e ancora di più di Torino, con una disoccupazione giovanile insopportabile". (ANSA).