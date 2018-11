Sanità:Nursind,mille infermieri a partita Iva in Asp Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 7 NOV - Almeno mille infermieri a partita Iva nelle aziende sanitarie siciliane. È la stima del sindacato Nursind che ha presentato un esposto al ministero del Lavoro, all'Ispettorato nazionale del Lavoro e al dipartimento regionale del Lavoro. Tra le aziende segnalate ci sono il Civico di Palermo sia nei reparti sia al Sues 118, il Cannizzaro di Catania nella centrale operativa Sues 118, l'Asp 3 di Catania nelle Suap, il Garibaldi di Catania al pronto soccorso generale, Hospice Pediatrico, che ha anche pubblicato un avviso pubblico per il reclutamento in urgenza di personale a partita Iva dalla graduatoria di bacino del Cannizzaro. E ancora, l'Asp di Siracusa nelle ambulanze del Sues 118, l'Asp di Messina negli ospedali di Lipari, Milazzo, Taormina e Messina nord. "Tutto questo - dice Salvo Vaccaro, vicesegretario nazionale del Nursind - per sopperire a carenze di organico". (ANSA).