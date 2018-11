(ANSA) - VENEZIA, 7 NOV - La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, effettuerà sabato prossimo una visita ufficiale in Veneto nei luoghi colpiti dal maltempo delle ultime settimane, in particolare il bellunese. Casellati sarà accompagnata nei sopralluoghi dal governatore Luca Zaia. Lo si apprende in ambienti di Palazzo Balbi, la sede della giunta regionale veneta.