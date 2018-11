Maltempo: stagione invernale salva su Dolomiti

(ANSA)- ALLEGHE (BELLUNO), 7 NOV -Anche se l'allarme maltempo non è ancora cessato, la stagione invernale è salva nel territorio del Consorzio Turistico Dolomiti Stars.Gli impianti di risalita e le piste dei comprensori sciistici Falcade-S.Pellegrino,Arabba -Marmolada e Civetta hanno subito danni minimi,tutti risolvibili in tempo utile a consentire l'avvio della stagione invernale come da programma. E anche le strutture ricettive parzialmente danneggiate torneranno pienamente efficienti in poche settimane. "Stiamo affrontando una situazione di grande emergenza, ma -dice il presidente Sergio Pra - l'avvio della stagione sciistica non è mai stato messo in dubbio. Abbiamo già attivato un efficiente sistema di ripristino - precisa - e sia i consorzi impiantistici che gli albergatori stanno lavorando a pieno ritmo per riportare tutto alla normalità. Posso garantire che i nostri ospiti - conclude - avranno a disposizione tutti i servizi che da sempre vengono offerti nelle nostre località sciistiche".