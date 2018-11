Anticorruzione: Lega riunita, decide su prescrizione

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Breve riunione dei deputati della Lega delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, dopo che i presidenti delle Commissioni avevano proposto di allargare l'oggetto del ddl anticorruzione anche alla prescrizione. In aula è rimasto il capogruppo in Commissione affari costituzionali, Igor Iezzi, mentre tutti gli altri sono usciti per riunirsi per circa dieci minuti in una saletta attigua. Dopo la breve riunione sono rientrati.