Rogo Primavalle:Associazione Mattei,sfrattati da nostra sede

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - L'Associazione Fratelli Mattei, nata in memoria del rogo di Primavalle del 16 aprile del 1973, è stata sfrattata dalla sua sede. Ne dà notizia l'associazione, con una nota firmata da Lucia e Giampaolo Mattei, presidente dell'ente. "Stamani - si legge - le forze dell'ordine eseguito lo sfratto e chiuso i locali. Dopo anni di promesse alla nostra richiesta di un contratto di affitto regolare e non la semplice determina-delibera, per espletare le nostre attività sociali ai sensi dei regolamenti sull'associazionismo e un percorso sulla memoria degli anni di piombo, escludendo qualsiasi pratica politica come da statuto, oggi chiudiamo. Ciò che fa male è la nostra ingenuità nel credere alle promesse di un sindaco che per 5 anni ha governato e che ci ha promesso che avrebbe formalizzato il contratto di affitto consegnando una casa della memoria a Stefano e Virgilio Mattei. Spero però che questa amministrazione comunale, sino a ora sorda a qualsiasi dialogo con noi, trovi una soluzione per riconsegnare questi locali".