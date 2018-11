Casinò di Saint Vincent: la procura chiede il fallimento

La procura di Aosta ha chiesto il fallimento del Casinò di S.Vincent. L’istanza è motivata - secondo la magistratura - dalla grave insolvenza, dalla situazione debitoria, dalle linee di credito sostanzialmente chiuse e quindi da una crisi irreversibile. L’istanza di concordato avanzata nei giorni scorsi dal neo amministratore unico, Filippo Rolando, impedisce al momento al tribunale di pronunciarsi sull'istanza di fallimento ma non il deposito della stessa richiesta da parte della procura. Nonostante la crisi attraversata dal Casinò di Saint-Vincent, nel biennio 2017-2018 - secondo la procura di Aosta - si è verificata una vera e propria emorragia di denaro. Si tratta di 3 milioni 593 mila 226 euro destinati a consulenti, società e professionisti esterni per incarichi che - sempre secondo la magistratura inquirente - avrebbero potuto essere svolti dai numerosi dipendenti della casa da gioco. Della cifra complessiva, 2 milioni e 60 mila euro sono stati destinati alla De Vere concept srl, che si occupa di co-marketing e tornei di poker. Secondo la procura, sul piano patrimoniale l’attivo non è in grado di coprire le passività, considerato lo sbilancio di circa 11 milioni di euro esistente. Sul piano economico le prospettive non consentono di prevedere per il futuro il superamento della crisi nè il raggiungimento di un equilibrio. Infine, su quello finanziario, la società, visto lo stato di insolvenza, non potrà far fronte ai pagamenti nei tempi e nei modi previsti.