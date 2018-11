Salvini, novità su prescrizione in vigore da gennaio 2020

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "La mediazione è stata positiva, l'accordo è stato trovato in mezz'ora. Voglio tempi brevi per i processi. In galera i colpevoli, libertà per gli innocenti. La norma sulla prescrizione sarà nel ddl ma entra in vigore da gennaio del 2020 quando sarà approvata la riforma del processo penale. La legge delega, che scadrà a dicembre del 2019, sarà all'esame del Senato la prossima settimana". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del vertice a Palazzo Chigi su prescrizione.