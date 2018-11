Bongiorno, prescrizione sarà legata a durata processi

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Ci sarà una legge delega che entro il dicembre 2019 stabilirà tempi certi per la durata dei processi: non c'è chi ha perso o chi ha vinto, ma piena sintonia. Noi abbiamo chiesto sempre un collegamento tra prescrizione e durata certa dei processi. E' cosi è". Lo ha detto il ministro Giulia Bongiorno, al termine del vertice di Palazzo Chigi dedicato alla riforma della prescrizione. "Nessuno ha mai detto che non si discute di prescrizione - ha aggiunto - ma solo che serviva legarla alla durata certa dei processi: ora c'è sintonia e siamo già al lavoro sulla scaletta delle prossime riunioni per mettere a punto una riforma complessiva del processo penale". La discussione sulla "prescrizione - ha assicurato - accelererà i lavori per la messa a punto della riforma".