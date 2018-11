Il Ppe incorona Weber candidato di punta alle Europee

(ANSA) - HELSINKI, 8 NOV - Il congresso del Partito popolare europeo (Ppe) ha eletto come suo 'Spitzenkandidat' (candidato di punta) per la Commissione Ue il tedesco Manfred Weber con 492 voti, pari al 79,2%. Battuto lo sfidante finlandese Alex Stubb. "Abbiamo avuto 621 voti e i voti validi erano 619. Lo Spitzenkadidat per il 2019 con 492 voti sarà Manfred Weber", è stato questo l'annuncio dal palco di Helsinki.