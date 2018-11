Gay: morta a Bolzano prima italiana che fece coming out

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - Laureata con 110 e lode, è stata docente universitaria di matematica. Nel 1972 è stata - secondo il quotidiano Alto Adige - la prima donna in Italia a fare coming out e a perdere poi tutto - la compagna, il lavoro e i legami familiari. E' finita per strada come senzatetto che per molti anni vagava per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da raccogliere e da leggere: è la storia di Mariasilvia Spolato, morta nei giorni scorsi all'età di 83 anni in una casa di riposo di Bolzano. Nel frattempo la città si sta mobilitando per organizzare i funerali. La notizia della morte è stata appresa dal fotografo Lorenzo Zambello. "Tutti gli operatori di Villa Armonia - racconta - sono rimasti colpiti e addolorati, Silvia aveva conquistato i cuori di tutti". "Come fotografo - aggiunge - è stato un grande onore per me poterla fotografare, infatti non amava essere ripresa. Questa primavera, mentre facevo ritratti degli ospiti di villa Armonia, è stata lei a venire da me", si ricorda Zambello.