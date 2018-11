Baby gang aggredì cardiochirurgo, due denunce, un minorenne

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - I carabinieri hanno individuato due giovani che pestarono un cardiochirurgo dell'ospedale di Careggi la sera di sabato 3 novembre nel centro di Firenze mentre era in compagnia della moglie incinta, al nono mese di gravidanza. Uno dei due è minorenne. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per violenza privata e lesioni personali. I carabinieri della compagnia Firenze proseguono le indagini e cercano anche eventuali altri responsabili del pestaggio, che scattò quando il professionista chiese a un gruppo di giovani di spostare i motorini per poter uscire con la sua auto dal posteggio in via Anselmi e venne colpito ripetutamente dal 'branco'. In strada, via Anselmi, c'erano centinaia di giovani che deridevano e filmavano la coppia. Solo le grida della moglie, che chiedeva aiuto senza che nessuno dei presenti intervenisse, interruppero l'aggressione. Il chirurgo ha avuto lesioni guaribili in 15 giorni.