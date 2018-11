Tajani, pronto a ricandidarmi per la presidenza del Pe

(ANSA) - HELSINKI, 8 NOV - "Io credo che ci sia la necessità di un italiano ai vertici delle istituzioni" europee. "Io sono pronto a ricandidarmi, se ci saranno le condizioni, ovviamente all'interno del Parlamento" Ue, "se ci sarà un buon risultato elettorale per il Partito popolare per guidare per i prossimi due anni e mezzo il Parlamento" europeo. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani conversando con i giornalisti. "Un parlamento che deve avere più poteri e che deve essere al centro del dibattito politico".