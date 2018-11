Conte a Ue, andiamo avanti con nostre stime

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Le previsioni Ue "sottovalutano l'impatto positivo della nostra manovra economica e delle nostre riforme strutturali. Andiamo avanti con le nostre stime sui conti pubblici, sulla crescita che aumenterà e sul debito e il deficit che diminuiranno. Non ci sono i presupposti per mettere in discussione la fondatezza e la sostenibilità delle nostre previsioni. Per questo riteniamo assolutamente inverosimile qualsiasi altro tipo di scenario sui conti pubblici italiani". Così il premier Giuseppe Conte in una nota in cui commenta le valutazioni dell'Ue sui conti dell'Italia.