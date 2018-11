Pirati strada: fuga dopo incidente in A14, due denunce Ps

(ANSA) - PESARO, 8 NOV - Un imprenditore 60enne veronese e un 70enne di Ferrara sono stati denunciati dalla Polizia stradale di Fano rispettivamente per fuga e omissione di soccorso e concorso nell'omissione di soccorso. Dopo accertamenti molto articolati dei filmati delle telecamere che monitorano il traffico sull'A14, gli agenti li hanno identificati come il conducente e il passeggero di un auto che il 17 ottobre scorso urtò un'altra vettura e si allontanò sulla corsia autostradale nord (km 164+900) a Pesaro. Sull'altra auto, una Passat viaggiavano due coniugi romeni con il loro bimbo di poco più di un anno. La vettura finì contro il guardrail per poi rimbalzare verso il centro strada fino a fermarsi in contromano. A causa del violento impatto il bambino venne sbalzato fuori dal lunotto posteriore e proiettato sulla strada, riportando ferite gravi. L'auto pirata era stata filmata mentre usciva dal casello di Pesaro e fotografata dal sistema di video sorveglianza presente sulla Ss 16 a Cattabrighe.