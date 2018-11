Usa: corte blocca Keystone XL, schiaffo a Trump

(ANSA) - NEW YORK, 9 NOV - La giustizia americana blocca il Keystone XL, il controverso oleodotto per collegare il Canada alle raffinerie americane. Secondo il giudice distrettuale del distretto del Montana, Brian Morris, la giustificazione dell'amministrazione Trump per l'approvazione del progetto lo scorso anno è incompleta. La decisione è una vittoria per gli ambientalisti e uno schiaffo a Donald Trump, che aveva firmato il via libera al maxi progetto poco dopo il suo insediamento. Il Keystone XL era stato bocciato da Barack Obama.