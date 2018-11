Libia: striscione 'No summit' davanti villa vertice Palermo

(ANSA) - PALERMO, 9 NOV - Uno striscione con la scritta in rosso 'No summit' è comparso davanti a Villa Igea, la struttura che lunedì e martedì prossimi ospiterà la Conferenza Internazionale per la Libia di Palermo. Associazioni studentesche, No Muos, Potere al Popolo, 'Palermo Pride', centri sociali e sigle della sinistra hanno organizzato una 'contro-manifestazione' durante un'assemblea che si è tenuta ieri nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università. Domenica sera è in programma una "street parade", una carovana musicale che, partendo da piazza Rivoluzione alle 21, si muoverà per le vie del centro storico. Lunedì mattina, nell'oratorio Santa Chiara, si terrà il controvertice 'Interferenze', che proseguirà martedì nell'ex chiesa dei Crociferi, dove si discuterà della Libia, tra i partecipanti padre Alex Zanotelli. Sempre lunedì, alle 17, ci sarà il corteo,che dovrebbe partire da piazza Marina, per concludersi davanti al teatro Massimo.